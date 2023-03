Mersen : la marge opérationnelle courante ressort à 10,9%

(Boursier.com) — L 'EBITDA courant du Groupe atteint 186,4 millions d'euros, en croissance de 25 % par rapport à 2021. La marge d'EBITDA courant atteint 16,7 %, en croissance de 60 points de base par rapport à 2021, soit 10 points au-dessus de notre objectif révisé d'une augmentation de 50 points de base.

Le résultat opérationnel courant atteint 121,6 millions d'euros, soit une croissance de plus de 31,4 % par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante est de 10,9 %, en augmentation de 90 points de base et légèrement supérieure à l'objectif de 10,8%.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 67,7 millions d'euros pour l'année 2022, soit une croissance de plus de 24 % par rapport à 2021.

Le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 16 mai le versement d'un dividende de 1,25 euro par action en numéraire. Il en résulterait une distribution totale d'environ 26 millions d'euros, représentant 33 % du résultat net part du Groupe

Pour l'année 2023, le Groupe vise :

- Une croissance organique comprise entre 5 % et 10 %.

- Une marge opérationnelle courante comprise entre 10,5 % et 11,0 % du chiffre d'affaires.

- Des investissements industriels qui devraient se situer entre 150 et 200 millions d'euros.