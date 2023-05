Mersen : la levée de fonds de 100 ME largement sursouscrite

(Boursier.com) — Mersen a réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 100 millions d'euros.

Elle servira à financer son plan de croissance à horizon 2027 en complément de sa génération de trésorerie et de ses lignes de crédits disponibles.

Dans le contexte extrêmement porteur du marché des semiconducteurs SiC et Si, des véhicules électriques et des énergies renouvelables, cette augmentation de capital va permettre à la société d'accompagner l'accélération de la demande de ses clients en intensifiant ses investissements sur la période 2023-2025 tout en conservant une flexibilité financière lui permettant de répondre à des opportunités supplémentaires de croissance qui pourraient se présenter sur la période.

Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 100.055.424 euros. Cette levée de fonds se traduit par l'émission de 3.573.408 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 28 euros.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 2 mai, la demande totale s'est élevée à environ 202,6 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 2x :

Au total, 3.356.088 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 93,92% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 3.878.214 actions nouvelles et ne sera, en conséquence, que partiellement allouée, à hauteur de 217.320 actions réparties selon un coefficient de 0,0320114010 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'action nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 10 mai. Elles donneront à leurs détenteurs, immédiatement à compter de leur date d'émission, le droit à tous les dividendes et toutes les distributions décidées par Mersen à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées avec les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0000039620.

"Le succès de cette augmentation de capital de 100 ME démontre la confiance de nos actionnaires et la solidité de notre modèle, attesté par des résultats records affichés en 2022 et un chiffre d'affaires au premier trimestre de cette année qui atteint un plus haut historique. En ligne avec notre feuille de route stratégique à horizon 2027, nous allons ainsi pouvoir réaliser notre plan d'investissement pour augmenter rapidement nos capacités de production de matériaux, renforcer nos équipes dédiées sur le véhicule électrique, agrandir nos usines de finition matériaux et celles dédiées au marché du véhicule électrique et réaliser des acquisitions ciblées, comme annoncé lors de l'ouverture de l'offre. Ce plan ambitieux permettra à Mersen d'entrer dans une nouvelle dimension et de créer de la valeur pour nos actionnaires", commente Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.