Mersen grimpe en direction des 40 euros

(Boursier.com) — Mersen grimpe de plus de 5% ce jeudi à 39,90 euros, alors que le groupe et Wolfspeed, le leader mondial des technologies du Carbure de Silicium, ont signé un contrat majeur pour la fourniture par Mersen de graphite et autres matériaux high-tech. Ce contrat permettra de soutenir l'extension des capacités de production de Wolfspeed, qui s'efforce de répondre à l'augmentation rapide de la demande de 'wafers' en carbure de silicium et de transistors en carbure de silicium.

L'accord couvre une période initiale de 5 ans et pourrait représenter un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars américains pour Mersen sur la période.

Le contrat porte sur des produits à base de graphite destinés à l'industrie du carbure de silicium (SiC). Le carbure de silicium est un matériau semi-conducteur composé innovant destiné aux applications de puissance en forte croissance dont la mobilité électrique, les énergies renouvelables et les systèmes industriels. Wolfspeed est en train d'augmenter de façon significative ses capacités afin de répondre à la demande croissante de wafers et transistors en carbure de silicium. En avril 2022, il a inauguré son usine de Mohawk Valley (Etats-Unis), la première et actuellement la plus grande usine de fabrication de wafer en carbure de silicium de 200 mm au monde. Wolfspeed a également annoncé récemment la construction du John Palmour Manufacturing Center for Silicon Carbide à Siler City (Etats-Unis, Caroline du Nord), ainsi que son projet d'usine de fabrication de transistors en carbure de silicium en Allemagne.

Mersen va accroître ses capacités de production pour répondre à la demande accrue de Wolfspeed, et compte investir autour de 120 M$ sur la période 2023-2025, principalement aux Etats-Unis. Mersen va créer jusqu'à 200 nouveaux postes sur plusieurs de ses sites. Wolfspeed va contribuer au financement de ces investissements avec des avances de paiement en plusieurs versements.

Stratégiquement incontournable

Parmi les derniers avis d'analystes, Stifel a rehaussé le curseur de 50 à 54 euros avec un avis à l'achat, alors qu'en 2022, Mersen a enregistré des ventes et des bénéfices record. Les ventes du groupe industriel ont ainsi augmenté de 21 %, dont 11 % en volume. La forte demande pour les produits du groupe lui a permis de répercuter sans trop de difficultés les hausses de coûts dans ses prix (+5%) et d'augmenter sa marge opérationnelle de 10% à 10,9%. L'environnement 2023 est attendu plus difficile, mais Mersen pense qu'il peut encore augmenter ses ventes de 5 à 10% et espère répercuter de nouvelles hausses de prix pour compenser la hausse de 4 % des coûts... Ces chiffres montrent une fois de plus que Mersen bénéficie d'une forte dynamique sous-jacente. En effet, 80% des produits du groupe bénéficient directement ou indirectement de la transition énergétique. Plus précisément, dans quatre des marchés spécifiques (SiC, Semi-conducteur, Batterie pour VE et énergies renouvelables) qui représentent plus de 25% de son chiffre d'affaires, Mersen connaît des taux de croissance supérieurs 20%...