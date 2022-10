Mersen grimpe après le relèvement de ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Mersen grimpe de plus de 7% ce jeudi à 31,55 euros, après avoir réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 297 millions d'euros, en croissance de +19,2% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de 16 ME, la croissance est de 27,6%.

Mersen a publié, au cours des 9 premiers mois de l'année 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 821 ME, soit une croissance organique de près de 14% par rapport à 2021 dont environ 4% sont liés à des augmentations de prix.

En tenant compte des effets de change favorables liés principalement à l'appréciation du dollar US et du Ren-min-bi Chinois, la croissance est de plus de 20%.

Refinancement du crédit syndiqué

Mersen a décidé d'anticiper le refinancement de son crédit syndiqué de 200 ME venant à échéance en juillet 2024. A cette occasion, le Groupe a choisi d'augmenter le montant disponible du financement (de 200 à 320 ME) dans un contexte de croissance de son activité.

Ce nouveau crédit syndiqué multi-devises d'une maturité initiale de 5 ans (échéance 2027) inclut des options d'extension pouvant porter la maturité à 2029 sous réserve de l'accord des banques. Il a été signé avec un groupe de banques françaises et internationales et inaugure également une indexation de la marge sur des indicateurs ESG.

Cette opération permet de conserver des conditions de financement compétitives et d'allonger la durée de vie moyenne des autorisations de financement à près de 5,5 ans.

Perspectives affichées

Soutenu par les bonnes performances du 3e trimestre, le niveau élevé de prises de commande et la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges, le Groupe prévoit désormais pour l'année 2022 :

- une croissance organique autour de 13% (comprise entre 8% et 10% précédemment) ;

- une marge opérationnelle courante autour de 10,8% du chiffre d'affaires (autour de 10,5% précédemment) ;

- une marge d'EBITDA en croissance d'environ 50 points de base (inchangée) ;

- des investissements industriels autour de 90 ME (entre 85 et 90 ME précédemment).

Portzamparc parle d'une "très belle publication qui confirme la capacité de Mersen à répondre à une forte demande tout en répercutant les hausses de coûts". À ce stade le management ne constate aucun signe de ralentissement sur ses marchés... "La guidance 2025 (CA 1,2 MdE et MOC de plus de 11%) sera probablement relevée en début d'année. Suite au relèvement de notre scénario, en ligne avec la nouvelle guidance, notre TP est revalorisé de 37,6 à 41 euros" conclut l'analyste.