Mersen : franche progression du résultat net au 1er semestre

(Boursier.com) — Mersen réalise au 2e trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 306 ME, en forte progression de +18,2% à périmètre et changes constants par rapport au 2e trimestre 2022. En tenant compte des effets de change défavorables, principalement liés à la dépréciation du dollar US et du Ren-min-bi chinois, le chiffre d'affaires est en croissance de +13,8%. Environ 5% de cette croissance est liée à des augmentations de prix.

Mersen réalise, au 1er semestre 2023, un chiffre d'affaires de 608 ME, le plus important jamais atteint par le Groupe. La croissance organique est de +18,3% par rapport à la même période de l'année dernière dont 5% est liée à l'augmentation des prix. En tenant compte des effets de change défavorables, la croissance est de 15,9%.

L'Ebitda courant s'élève à 100,5 ME, en croissance de près de +16% par rapport à la même période de l'année dernière. Il représente 16,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec juin 2022 (16,6%).

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 68,8 ME au 1er semestre 2023, soit une marge opérationnelle courante de 11,3% du chiffre d'affaires, en progression de 80 points de base par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net part du Groupe de la période s'élève à 43,9 ME (35,1 ME au 30 juin 2022), soit une progression de plus de 25%.

Amélioration du profil de dette

Le Groupe a généré un niveau de flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles supérieur à celui de l'année dernière à la même époque (39,2 ME contre 5,3 ME), malgré une variation défavorable du besoin en fonds de roulement de 44,6 ME dans un contexte de forte croissance de l'activité.

L'endettement net à fin juin 2023 atteint 189 ME, en nette baisse par rapport à fin 2022 (241 ME) du fait principalement de l'augmentation de capital (nette de frais) de 96 ME réalisée en mai 2023 et, inversement, de l'augmentation sensible des investissements industriels dans le cadre du plan de croissance du Groupe.

Le Groupe améliore sa structure financière avec un 'leverage' de 0,98x (vs 1,36x au 31 décembre 2022) et un 'gearing' de 23% (33% au 31 décembre 2022). Aucun remboursement significatif n'est attendu avant 2026.

Le Groupe affiche au 30 juin 2023 un Retour sur Capitaux Employés (ROCE) de 13,3% (12,5% en 2022), dans un contexte favorable de très forte utilisation des capacités de production actuelles.

Objectifs 2023

Sur la base des résultats du 1er semestre 2023, le Groupe a revu à la hausse ses objectifs et prévoit désormais pour l'année 2023 :

- une croissance organique comprise entre 10% et 12% (5% à 10% précédemment) ;

- une marge opérationnelle courante entre 11% et 11,2% du chiffre d'affaires (entre 10,5% et 11% précédemment) ;

- des investissements industriels entre 150 et 200 ME (inchangé).

Plan à moyen terme 2027

Les objectifs du plan à moyen terme présentés en mars 2023 sont confirmés, à savoir viser en 2027 :

- Un chiffre d'affaires autour de 1,7 MdE ;

- Une marge opérationnelle courante de 12% du chiffre d'affaires, pouvant varier de +/-50 points de base ;

- Une marge d'Ebitda courant de 19% du chiffre d'affaires, pouvant varier de +/-50 points de base ;

- Un ROCE de 13%, pouvant varier de +/-50 points de base.