Mersen fournit les éléments SiC de l'instrument optique de Pléiades Neo

Mersen fournit les éléments SiC de l'instrument optique de Pléiades Neo









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mersen contribue au projet de constellation Pléiades Neo d'Airbus Defence and Space, dont le premier lancement est prévu le 28 avril 2021.

Développée par Airbus Defence and Space, Pléiades Neo est une constellation composée de 4 satellites d'observation de la terre en Très Haute Résolution (THR). Ces satellites disposeront d'un imageur en carbure de silicium d'une résolution au sol de 30 cm, couvrant 2 millions de km2 par jour. Conçue pour un usage commercial, cette constellation présente des performances accrues et une plus grande réactivité, et viendra compléter les capacités d'imagerie spatiale à usage militaire.

Pour chacun des 4 satellites d'observation, Mersen fournit les éléments en carbure de silicium (SiC) de l'instrument optique à savoir la structure, les miroirs et les supports de détecteurs. Céramique légère, robuste, stable et peu sensible aux variations de températures, le SiC est prisé pour les télescopes auxquels il offre une stabilité thermo-élastique inégalée. Son utilisation permettra de réaliser des images d'une précision exceptionnelle à très haute résolution.