Mersen : fournisseur du RER NG

(Boursier.com) — Mersen apporte sa contribution au RER NG, le train Nouvelle Génération inauguré le 13 novembre par Ile-de-France Mobilités, SNCF Voyageurs et Alstom. Ce train est destiné à équiper les lignes RER D et E en Ile-de-France.

Mersen participe au projet en tant que fournisseur d'Alstom, de Faiveley Transport (groupe Wabtec) et de la SNCF, parties prenantes du projet, à travers sa double expertise en matériaux avancés et spécialités électriques. Mersen a fourni des busbars laminés et des systèmes de refroidissement pour les convertisseurs alimentant les moteurs de traction, ainsi que des fusibles, éléments de protection des systèmes de puissance et du circuit de contrôle.

Ce succès est le fruit d'une collaboration de longue date avec les équipes d'ingénierie, d'achat et d'approvisionnement d'Alstom aussi bien en France qu'en Inde, où sont fabriqués les convertisseurs de traction.

Des bandes de pantographes permettant l'alimentation en courant du train par la caténaire ont également été livrées. Ces bandes, conçues et fabriquées dans les Hauts de France, sont issues d'une technologie de pointe mettant en oeuvre un matériau spécialement développé pour les applications haute intensité. Mersen assurera le marché de rechange dans les prochaines années.