Mersen : évolutions au conseil d'administration

(Boursier.com) — Mersen annonce plusieurs évolutions au sein de son Conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 19 mai. Madame Isabelle Azemard, administratrice nommée sur proposition de Bpifrance Investissement, dont le mandat arrive à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 19 mai, ne sera pas renouvelée compte tenu des limites d'âge statutaires. L'assemblée générale sera amenée à se prononcer sur la nomination de Bpifrance Participations comme nouvel administrateur. Si la résolution est approuvée, Bpifrance Participations nommera Monsieur Emmanuel Blot comme représentant permanent. Le Conseil d'administration, comme Bpifrance, attache une grande importance à la diversité des compétences et estime que Monsieur Emmanuel Blot apportera au Conseil son expertise financière et sa très bonne connaissance du groupe Mersen, qu'il a suivi depuis plus de 10 ans.

Si les actionnaires approuvent cette nomination, le Conseil comptera toujours 8 membres (hors administrateur représentant les salariés, conformément au Code Afep-Medef), dont 5 indépendants. Il sera constitué de 3 femmes et 5 hommes, en ligne avec la loi Copé-Zimmermann qui prévoit, pour les conseils comptant au plus 8 administrateurs (hors administrateur salarié), que l'écart de représentation entre genres ne doit pas être supérieur à 2.