Mersen : évolution du Conseil d'administration

Magali Joëssel, représentant permanent de Bpifrance Investissement au sein du Conseil d'administration de Mersen depuis mai 2018, a demandé à être déchargée de cette responsabilité afin de se consacrer à d'autres mandats relevant du fonds d'investissement qu'elle dirige. Elle quitte le Conseil et est remplacée par Carolle Foissaud, qui devient donc représentant permanent de Bpifrance Investissement et démissionne de son mandat d'administrateur indépendant de Mersen.

Depuis décembre 2021, Magali Joëssel était également chargée des questions RSE au sein du Conseil d'administration. Elle est remplacée à cette fonction par Emmanuel Blot, représentant permanent de Bpifrance Participations. Ce dernier apportera sur ce sujet son expertise d'analyse environnementale multicritères et d'analyse socio-économique réalisées lors des projets d'investissements.

En remplacement de Carolle Foissaud en tant qu'administratrice indépendante, le Conseil d'administration a coopté Jocelyne Vassoille, actuellement Directrice des Ressources Humaines et membre du comité exécutif de Vinci. Jocelyne Vassoille apportera au conseil sa grande expérience dans la gestion des ressources humaines de grands groupes internationaux, ainsi que dans les sujets de gouvernance et de RSE. Elle est considérée comme indépendante. Sa nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

La Présidence du Comité de la Gouvernance, des Nominations et Rémunérations est désormais assurée par Jocelyne Vassoille, en remplacement de Carolle Foissaud. Cette dernière reste membre de ce Comité, et remplace Emmanuel Blot qui rejoint le Comité d'audit et des comptes.

Le Comité d'audit et des comptes, toujours présidé par Denis Thiery, accueille Emmanuel Blot, en remplacement de Magali Joëssel ; Emmanuel Blot a acquis une grande expertise financière dans ses fonctions au sein de la Bpifrance. En remplacement de Carolle Foissaud, le Comité accueille également Emmanuelle Picard, qui apporte à ce comité ses expériences de direction générale dans les groupes Ahlstrom, Saint-Gobain et Imerys.