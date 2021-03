Mersen : en forme

(Boursier.com) — Mersen se distingue en ce début de séance, en hausse de 3% à 29,9 euros. Oddo BHF a ajusté sa cible de 33,5 à 35 euros tout en maintenant son avis 'surperformance'. L'analyste affirme que la valorisation reste particulièrement attractive (6x l'EBITDA 2022e et 10x l'EBIT) au regard des références historiques (respectivement 7,5x et 11x) et du potentiel de redressement des marges. Mersen ne manque pas de catalyseurs à court et moyen terme. Son positionnement sur les marchés du développement durable (exposition au Solaire pour les Energies renouvelables, au marché du SiC et au Industries de Procédés) permet de bénéficier d'une plus forte dynamique de croissance.