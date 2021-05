Mersen : distribution d'un dividende de 0,65 euro approuvé

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, s'est tenue ce jour sous la présidence d'Olivier Legrain, Président du Conseil d'administration. En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, cette assemblée s'est tenue à huis clos et a été retransmise en direct en video.

Avec un quorum de plus de 73,2%, l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises et qui ont toutes été adoptées à plus de 92%.

Elle a notamment approuvé :

-la distribution d'un dividende de 0,65 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2020. Le dividende sera mis en paiement le 8 juillet 2021 ;

-les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020 ;

-la nomination de Monsieur Luc Themelin en qualité d'administrateur ;

-le renouvellement des mandats de Mesdames Carolle Foissaud et Ulrike Steinhorst et de

Messieurs Olivier Legrain et Michel Crochon en qualité de membre du Conseil d'administration.