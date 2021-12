Mersen : des ambitions fortes sur le marché des semi-conducteurs

(Boursier.com) — A l'occasion d'un événement digital "Chip-Chat", ce 7 décembre, destiné à présenter sa stratégie dans le marché des semi-conducteurs, Mersen a expliqué comment il va répondre aux défis techniques de la fabrication des semi-conducteurs, qu'ils soient à base de silicium ou de carbure de silicium, grâce son expertise unique en matériaux et feutres d'isolation.

Le Groupe est également revenu sur l'annonce du 30 novembre concernant son partenariat stratégique avec Soitec dans le développement d'une nouvelle famille de substrats de carbure de silicium polycristallin (polySiC) destinée au marché de l'électronique de puissance des véhicules électriques.

230 à 280 ME de chiffre d'affaires en 2030

Le chiffre d'affaires attendu par Mersen sur le marché des semi-conducteurs pourrait atteindre entre 140 et 170 millions d'euros en 2025 et entre 230 et 280 ME en 2030, en fonction du succès de la technologie SmartSICTM de Soitec. La marge d'Ebitda sur ce marché serait comprise entre 25 et 30% du chiffre d'affaires.

Enfin, afin d'accompagner la très forte croissance à venir dans les semi-conducteurs, le Groupe va engager des investissements de l'ordre de 8 à 12 ME par an, hors les investissements qui pourraient être nécessaires dans le cadre du partenariat avec Soitec.

"Mersen a une stratégie ambitieuse sur le marché des semi-conducteurs pour répondre à l'accélération des besoins partout dans le monde. Ce marché est un moteur de croissance, avec également des retombées importantes pour notre pôle Electrical Power, dans les applications pour le stockage d'énergie et les véhicules électrique. Grâce à son implantation mondiale, ses expertises inégalées et les relations étroites avec les clients du secteur, Mersen a la capacité de croître de façon significative et rentable sur ce marché, sur les 5-8 années à venir", a indiqué Luc Themelin, Directeur général de Mersen.

Sur la séance, l'action Mersen rebondit de 4,8% à 34,8 euros.