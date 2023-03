Mersen corrige le tir après ses nouvelles prévisions

(Boursier.com) — En marge de ses comptes 2022, Mersen a fait le point sur ses perspectives, au-delà de celles communiquées pour 2023. Le Groupe avait communiqué en mars 2022 sur un plan ambitieux à l'horizon 2025. Celui-ci prévoyait à cet horizon un chiffre d'affaires autour de 1,2 milliard d'euros, une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 11 %, une marge d'EBITDA courant supérieure ou égale à 17,5% du chiffre d'affaires et un ROCE supérieur ou égal à 12%.

Mersen revoit à la hausse ses ambitions moyen terme mais en se fixant 2027 comme nouvel horizon. "Cette nouvelle ambition vient d'une surperformance réalisée ces deux dernières années (notamment dans les énergies renouvelables) et d'une accélération de la demande dans les semi-conducteurs et dans les véhicules électriques", explique la société.

Nouvelle dimension

Mersen présentera une nouvelle dimension en 2027, avec près de 45% de son chiffre d'affaires généré sur les marchés porteurs cités. Au global, en 2027 le Groupe vise :

- Un chiffre d'affaires autour de 1,7 milliard d'euros ;

- Une marge opérationnelle courante de 12 % du chiffre d'affaires, pouvant varier de +/-50 points de

base ;

- Une marge d'EBITDA courant de 19 % du chiffre d'affaires, pouvant varier de +/-50 points de base ;

- Un ROCE de 13 %, pouvant varier de +/-50 points de base.

Afin d'accélérer la mise en oeuvre de son plan de croissance, tout en conservant sa flexibilité financière et stratégique,

Mersen pourrait décider d'augmenter ses capacités de financement d'un montant additionnel d'environ 100 millions d'euros. Mersen étudie actuellement les meilleures options de financement, y compris par augmentation de capital ou au travers de financements bancaires ou hybrides...

Confiance affichée

"Comme prévu, le groupe affiche une nette amélioration de ses résultats 2022 et reste confiant sur son activité en 2023" commente Stifel... "Mersen anticipe une croissance organique de ses ventes de 5% à 10% cette année, mais anticipe, comme nous l'attendions, un très léger ciseau de marge. Revisitant ses perspectives de long terme, Mersen a surtout dévoilé une nouvelle stratégie ambitieuse projet de croissance : D'ici 2027, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros (TCAC de 9%). Pour réaliser ce plan, le groupe mise sur la croissance du marchés des semi-conducteurs et du SiC en particulier, des véhicules électriques et du photovoltaïque. Il prévoit surtout des investissements massifs : les CAPEX devraient encore doubler en 2023 (un augmentation de capital pourrait être envisagée)... Le nouveau plan de croissance de Mersen confirme que le groupe est entré dans une dynamique de croissance exceptionnelle liée à la transition énergétique" poursuit l'analyste. "Au moment de notre initiation de couverture il y a 6 mois, nous avons mentionné que le le taux de croissance organique sous-jacent avait triplé. Le nouveau plan propose un quadruplement de cette croissance. Plus de détails devraient être donnés lors de la réunion d'analystes d'aujourd'hui" conclut Stifel qui vise un cours de 50 euros en restant à l'achat.

"Le nouveau plan moyen terme est conforme à nos attentes sur la MOC (PZP 12%) et supérieur de 200 ME sur le CA, compte tenu d'une croissance de 20% sur les marchés à fort potentiel vs 14% dans notre scénario" estime de son côté Portzamparc. "L'atteinte de ces objectifs nous semble clairement possible et est confortée par le contrat Wolfspeed... En première approche, le relèvement de notre scénario de CA et l'intégration du surplus de CAPEX nous amènent à relever notre objectif de cours de 45,3 à 48,6 euros. Nous abaissons néanmoins notre recommandation d'Acheter à 'Renforcer' compte tenu d'un 'upside' plus limité et du risque d'augmentation de capital (hypothèse de 50 ME intégrée dans notre objectif de cours)" conclut l'analyste.