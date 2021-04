Mersen confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Mersen a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2021 de 220 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires publié est en variation de -2,4% par rapport au 1er trimestre 2020 en tenant compte d'effets de change défavorables et de l'intégration des sociétés acquises récemment.

Les marchés liés au développement durable affichent une croissance de plus de 10% au 1er trimestre 2021, dopés par l'éolien et surtout l'électronique, tandis que les industries de procédés affichent une baisse modérée. Ces bonnes performances sont atténuées par la poursuite d'un fort repli en aéronautique en ce début d'année, et par un recul, plus limité, en chimie

Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 122 ME au 1er trimestre 2021, en retrait organique de -2,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 97 ME sur le trimestre, soit une croissance organique de plus de +3%.

La bonne performance du 1er trimestre illustre à nouveau la pertinence de notre positionnement stratégique sur les marchés liés au développement durable qui progressent fortement, en particulier les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. Le partenariat conclu récemment avec Autoliv, un acteur majeur de la sécurité automobile, nous positionne idéalement sur le marché du véhicule électrique. Globalement, nous constatons depuis le début du mois de mars une activité bien orientée avec des prises de commandes dynamiques. Je renouvelle ma confiance en nos capacités à réaliser une année de croissance , commente Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.

Objectifs 2021 confirmés

Sur la base de la performance du 1er trimestre, le groupe est confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels, soutenu par son positionnement sur les marchés de développement durable. Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2021, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre 2% et 6% et une marge opérationnelle courante comprise entre 8% et 8,8% du chiffre d'affaires.