Mersen : CA meilleur que prévu

(Boursier.com) — Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 847 millions d'euros, en retrait organique de 11,4% (vs -12 à -14% attendu). Le groupe évoque une croissance de plus de 3% des marchés de développement durable (énergies renouvelables, électronique, transports verts) au 4ème trimestre par rapport à la même période l'année dernière, ainsi qu'un dynamisme de la Chine tout au long de l'année (+8%) et qu'une bonne résistance de la distribution électrique aux Etats-Unis. En tenant compte, d'une part, des effets de change négatifs de plus de 18 millions d'euros et, d'autre part, de l'intégration d'AGM Italy, GAB Neumann et Americarb, ce retrait de l'activité annuelle est de 10,8%.

Au global, les principaux marchés de développement durable (énergies renouvelables, électronique et transports verts) ont été stables sur l'année, tandis que les autres marchés se sont contractés de -19%.

Mersen réalise au 4ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 209 millions d'euros, en recul de 9,1% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de périmètre positif lié à l'intégration d'AGM Italy, GAB Neumann et Americarb et d'un effet de change négatif de plus de 9 millions d'euros, ce recul est de 10%.

En fin d'année, l'endettement financier net devrait s'établir à moins de 190 millions d'euros, en baisse par rapport à fin décembre 2019 (218 millions d'euros) grâce à une forte génération de cash flow opérationnel et des moindres dépenses d'investissements industriels qu'anticipé. Le groupe dispose par ailleurs d'une structure financière solide, avec 160 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées (y compris couverture de NEU CP) et d'une trésorerie disponible de plus de 110 millions d'euros à fin décembre 2020. Ces montants permettent largement de couvrir l'échéance de remboursement en novembre 2021.

Grâce à la performance meilleure qu'attendu de son chiffre d'affaires annuel, Mersen relève son objectif de marge opérationnelle courante 2020, désormais estimée autour de 8% du chiffre d'affaires. Par ailleurs, le niveau d'investissements sera plus faible qu'anticipé en raison de délais supplémentaires nécessaires pour certains projets. Il s'élèvera à environ 45 millions d'euros, auxquels s'ajoutent environ 15 millions d'euros pour le site de Columbia aux Etats-Unis. Enfin, les éléments non récurrents comptabilisés en 2020 seront compris entre 50 et 55 millions d'euros, certains projets pouvant être comptabilisés en 2021.