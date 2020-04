Mersen : CA du 1er trimestre de 225 ME

(Boursier.com) — Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2020 de 225 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires représente une variation de -6,4% par rapport au premier trimestre de 2019. Cette variation tient compte d'un effet de change favorable lié principalement à l'appréciation du dollar US et de l'intégration des sociétés acquises récemment. La variation organique du chiffre d'affaires sur la période est de -8,9%.

A fin mars, l'endettement net a peu évolué depuis fin décembre, la baisse du chiffre d'affaires ayant conduit à une moindre consommation de BFR par rapport à la saisonnalité usuelle. Le groupe dispose par ailleurs d'une structure financière solide, avec 132 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées et d'une trésorerie disponible de 100 millions d'euros à fin avril 2020 (dont 30 millions d'euros couvrant les échéances sur le programme de billet de trésorerie, NEUCP) "qui lui permettront de faire face à cette crise sanitaire, même si celle-ci était amenée à se prolonger plusieurs mois". Le groupe ne constate pas, à ce stade, de dérive dans les délais de paiement.

Le groupe n'a aucune échéance de dette significative avant novembre 2021, en dehors des échéances sur le programme NEUCP.

Par ailleurs, à sa demande, le groupe a obtenu sur ses financements de type crédit syndiqué et USPP, un assouplissement du test de son covenant financier relatif au ratio de dette nette sur EBITDA (leverage) au 30 juin 2020, ce dernier étant désormais porté à 4,5 (contre 3,5 avant amendement). Cette disposition permet d'aborder sereinement cette période, même si le groupe n'anticipe pas à ce jour d'atteindre ces niveaux.

Au 29 avril 2020, environ 85% des sites industriels du groupe sont opérationnels, certains fonctionnant à capacité réduite. La situation est encore évolutive sur plusieurs sites, en fonction des décisions et réglementations gouvernementales et de l'activité de nos clients et fournisseurs.

Sur la base des premières indications du niveau d'activité du mois d'avril, le groupe s'attend à ce que la situation liée au Covid-19 "ait encore un impact important au 2ème trimestre, en particulier en Europe et en Amérique". Le groupe n'est cependant pas en mesure, à ce stade, de quantifier les effets du ralentissement économique et des différents plans de relance gouvernementaux sur son activité en 2020.