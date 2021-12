Mersen : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Alors que Soitec et Mersen ont annoncé un partenariat stratégique pour développer de nouveaux substrats en carbure de silicium (SiC) pour le marché du véhicule électrique, le titre Mersen grimpe de 2,6% ce mercredi à 32,95 euros. Grâce à leurs expériences respectives dans le domaine des matériaux et des substrats, ce développement de substrats polySiC à très faible résistivité électrique mené par Soitec et Mersen permettra d'optimiser les composants de puissance en SiC élaborés à partir de la technologie SmartSiC de Soitec.

Ce développement est renforcé par une collaboration des équipes de Mersen à Gennevilliers et celles de Soitec à Bernin et à Grenoble. Elles pourront par ailleurs bénéficier des compétences du Substrate Innovation Center de Soitec au sein du CEA-Leti pour valider les progrès réalisés dans le processus d'industrialisation.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour Mersen, qui confirme son expertise et son agilité pour s'adapter aux différentes technologies... L'Investor Day du 7 décembre (15h30 en digital) sera l'occasion d'aborder la stratégie du groupe sur les semi-conducteurs" selon l'analyste qui vise un cours de 32 euros en conservant le dossier.