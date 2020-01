Mersen annonce une modification de la composition de son conseil d'administration

(Boursier.com) — Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la démission de Dominique Gaillard et Yann Chareton, représentants d'Ardian à son conseil d'administration. Elle fait suite à la baisse progressive de la participation d'ACF II, géré par Ardian, qui est récemment passé sous le seuil de 10% du capital de Mersen en vendant des titres sur le marché. Dominique Gaillard et Yann Chareton étaient membres du conseil d'administration depuis 2009.

A cette occasion, Olivier Legrain, Président du Conseil d'administration a déclaré : "Ardian a participé depuis plus de 10 ans à l'évolution et la transformation de Mersen. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Dominique Gaillard et Yann Chareton pour leur contribution et leur confiance".

Dominique Gaillard, Senior Advisor d'Ardian, a indiqué de son côté : "Ardian a accompagné le Groupe depuis 2009. Nous avons travaillé étroitement avec l'équipe de direction pour construire le nouveau Mersen, qui dispose aujourd'hui de tous les atouts pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable".

A la suite de cette modification, le conseil d'administration de Mersen est composé de 8 membres ; le taux de féminisation est de 57% et le taux d'indépendant de 71% (calculés hors administrateur représentant les salariés).