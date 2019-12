Mersen annonce une acquisition en Italie

Mersen annonce une acquisition en Italie









(Boursier.com) — Mersen a annoncé l'acquisition de la société Advanced Graphite Materials Italy S.R.L (AGM) auprès de la famille Reineke, acteur familial historique du graphite et des isolants en fibre de carbone. Luc Themelin, Directeur général du groupe, a déclaré : "Cette opération vient compléter l'investissement dans le site de Columbia aux Etats-Unis. Avec Columbia, nous avions enrichi nos expertises avec la fabrication de graphite extrudé de spécialités. AGM nous apporte les capacités de transformation de ce graphite extrudé afin de servir en particulier les marchés dynamiques que sont le solaire et l'électronique". Cette opération permet au pôle Advanced Materials d'accéder à des capacités de transformation de graphite extrudé de spécialités en Europe. Elle renforcera les positions du groupe en Italie, en Allemagne et en Europe Centrale, spécialement pour les marchés de l'électronique et du traitement thermique qui requièrent des pièces de grandes dimensions. Ce site sera approvisionné à terme par le site de Columbia aux Etats-Unis. Le prix de transaction est de 10 millions d'euros.

Basé à Malonno en Lombardie (Italie), AGM a plus de 90 ans d'expérience dans l'usinage et la purification de pièces carbonées, y compris celles de grande taille. Le site est certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001. Jusqu'en 2017, ce site faisait partie du groupe Graftech. La société emploie environ 40 personnes et génère un CA de 17 millions d'euros. L'activité sera consolidée dans les comptes de Mersen à compter du 1er décembre 2019 dans le pôle Advanced Materials.