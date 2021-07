Mersen annonce sa participation au consortium Transform

(Boursier.com) — Mersen , expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce sa participation au consortium Transform, qui vise à développer une filière européenne de fabrication de semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) pour le marché du véhicule électrique. Expert des matériaux ultra performants, dont le carbure de silicium, Mersen apportera son expertise au sein du consortium pour améliorer les technologies SiC et développer des substrats en carbure de silicium pour des semi-conducteurs de puissance toujours plus performants.

L'électronique de puissance à base de carbure de silicium utilise l'énergie électrique de manière nettement plus efficace que les semi-conducteurs actuels à base de silicium. Transform fournira aux acteurs européens du marché une source fiable de composants et de systèmes SiC reposant sur une chaîne de valeur entièrement européenne - des substrats jusqu'aux convertisseurs d'énergie.

Subventionné par l'Union Européenne, Transform est un projet piloté par le groupe allemand Bosch. Il est destiné à améliorer les technologies SiC actuelles pour servir les grands marchés émergents de la conversion d'énergie électrique dans les domaines des énergies renouvelables, de la mobilité et de l'industrie, tout en renforçant la position concurrentielle de l'Europe. La partie française fait l'objet d'un financement PSPC (Programme Structurant Pour la Compétitivité) via Bpifrance.

Dans la chaîne de valeur du projet, Mersen apporte sa compétence dans le domaine "Matériaux et substrats" piloté par Soitec.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : "L'association de Mersen à ce projet stratégique pour le marché du véhicule électrique place le Groupe à la pointe de la recherche et témoigne de notre capacité à répondre à des enjeux technologiques et industriels majeurs".