Mersen : analystes en renfort !

(Boursier.com) — Mersen grimpe de plus de 2% à 35,80 euros ce mercredi, alors que Berenberg est à l'achat sur le dossier en visant un cours de 45 euros. Le groupe a réalisé au cours de l'année 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 1,211 milliard d'euros, soit une croissance organique de +13,2% par rapport à 2022, dont autour de 5% est lié à des augmentations de prix.

Les effets de change défavorables, d'un montant de 39 millions d'euros, sont principalement liés à la dépréciation du renminbi chinois et du dollar US. L'effet périmètre correspond à la cession d'une activité allemande d'équipements anti-corrosion en tantale au mois d'août 2023...

Perspectives affichées

Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2023, le Groupe s'attend désormais à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 11,3%, supérieure à l'objectif précédent compris entre 11% et 11,2%.

Les investissements industriels nets devraient être en ligne avec les prévisions, soit entre 175 et 200 ME. "Ce bon T4, l'ajustement de notre scénario et la mise à jour de notre valorisation nous amène à relever notre objectif de

cours de 42,1 à 46,1 euros" avait commenté Portzamparc qui était passé de 'Renforcer' à 'Acheter' sur le dossier.