Mersen allonge la maturité moyenne de sa dette

(Boursier.com) — Mersen a signé un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de renom.

Cette opération a été sursouscrite à plus de 300%.

Ce financement est composé :

- d'une tranche d'un montant de 60 M$ à échéance 10 ans, et

- d'une tranche de 30 ME à échéance 7 ans.

Le Groupe bénéficie de conditions financières compétitives, avec un taux fixe moyen pondéré sur les deux tranches de 2,55%. Les fonds seront disponibles au mois d'octobre 2021 et remboursables in fine.

Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des financements du Groupe, portée désormais à 6 ans1, et de refinancer la tranche USPP en dollars US venant à échéance en novembre 2021 à des conditions plus avantageuses.

Deux investisseurs ayant déjà financé le Groupe dans des opérations similaires dans le passé participent à nouveau à cet USPP.

Cette transaction illustre la confiance renouvelée de nos partenaires financiers dans la solidité financière et la stratégie de développement de Mersen. Le Groupe maintient ainsi la diversification de ses financements après les placements privés en euros de type Schuldschein réalisés en 2016 et 2019 , a déclaré Thomas Baumgartner, le Directeur Administratif et Financier de Mersen.

L'action Mersen est sur un cours de 31,35 euros.