Mersen : accélère son développement en Inde

(Boursier.com) — Mersen annonce l'extension de ses sites à Bangalore, en Inde. Mersen a investi plus de 8 millions d'euros au cours des 3 dernières années pour remodeler sa présence locale afin d'accélérer le développement de son offre, notamment pour le marché ferroviaire.

L'Inde possède en effet le 4e réseau ferroviaire au monde, et a décidé d'accélérer l'électrification de son réseau. Le groupe aura bientôt la capacité de fabriquer pour l'Inde des systèmes de refroidissement et des pantographes, composants clés des nouveaux réseaux urbains et interurbains.

Rappelons que Mersen est implanté commercialement en Inde depuis 1967 et industriellement depuis 1975. Il est présent sur le marché du ferroviaire depuis plus de 40 ans. Son site de Bangalore s'étend sur environ 50.000 m2 et emploie 280 personnes. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 35 ME en Inde.