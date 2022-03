Mersen a dégagé un bénéfice de 54,4 ME en 2021

(Boursier.com) — Mersen dévoile un résultat opérationnel courant qui atteint 92,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 10% en augmentation de 190 points. Cette amélioration est largement due à un effet volume et un effet mix positifs. Les gains de productivité et les effets positifs du plan de restructuration ont compensé l'inflation des coûts salariaux et les effets négatifs liés au contexte Covid. De plus, les augmentations de prix ont permis de neutraliser en partie l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie. L'EBITDA du Groupe atteint 148,8 millions d'euros, soit une marge de 16,1 % en croissance de 160 points par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe s'élève à 54,4 millions d'euros, contre une perte de -12 millions d'euros en 2020.

En 2022, Mersen s'attend à des impacts de l'inflation (salaires, matières premières, énergie) plus importants qu'en 2021. Le Groupe devrait être en mesure de compenser en partie cette inflation par des hausses de prix et la poursuite du déploiement de ses plans d'excellence opérationnelle.

le Groupe vise une croissance organique de 3 % à 6 %. La marge opérationnelle courante serait autour de 10 % du chiffre d'affaires, en tenant compte des impacts de la plus forte charge d'amortissements, de la montée en puissance de la production sur le site de Columbia et du renforcement des équipes dédiées au véhicule électrique.