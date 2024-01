Mersen a conclu un partenariat technique mondial avec Canon

(Boursier.com) — Mersen , expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce avoir conclu un partenariat technique mondial avec Canon, un leader dans les domaines de l'équipement d'imagerie professionnelle et grand public, de l'équipement industriel et des systèmes d'information, pour fournir des moteurs de scanners galvo haute performance innovants pour le marché haut de gamme des applications de balayage laser.

Les innovations de Canon en matière de balayage laser, associées à la technologie optique SiC à grande vitesse de Mersen, ont donné naissance à une nouvelle gamme de moteurs de scanners galvo installés dans la série GM distribuée par Canon. Ils visent à offrir une vitesse de fabrication et une efficacité exceptionnelles aux clients des secteurs de l'impression laser 3D (également appelée fabrication additive), de la découpe, du soudage et du marquage.

Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Mersen en matière de solutions d'application laser avec la technologie optique de précision optoSiC, combinée à la grande expertise de Canon sur les marchés des lasers haut de gamme.

S'appuyant sur les propriétés uniques du SiC fritté, les miroirs optoSiC sont utilisés en particulier pour les applications de haute précision. Mersen est également en mesure de proposer des produits en carbure de silicium pour une large gamme d'autres marchés tels que les systèmes aérospatiaux et les appareils médicaux.