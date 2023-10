Mersen : 8,6% de croissance organique au 3e trimestre ; trajectoire confirmée

(Boursier.com) — Mersen réalise, au 3e trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 302 millions d'euros, en croissance organique de +8,6%.

Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Mersen ressort ainsi à 910 ME, soit une croissance organique de près de +15% par rapport à 2022, dont environ 5% est lié à des augmentations de prix.

Perspectives

Dans le cadre du déploiement de sa feuille de route 2027, Mersen a activé la première option d'extension de la maturité du crédit syndiqué d'un montant de 320 ME, désormais portée à 2028. Ainsi, la durée de vie moyenne des autorisations de financements confirmés du Groupe est d'environ 4,5 ans.

Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2023 communiqués le 27 juillet, et resserre ses prévisions de chiffre d'affaires et d'investissements industriels. Les objectifs sont donc :

- une croissance organique comprise entre 11% et 12% (entre 10% et 12% précédemment) ;

- une marge opérationnelle courante entre 11% et 11,2% du chiffre d'affaires ;

- des investissements industriels entre 175 et 200 millions d'euros (entre 150 et 200 ME).

"Après un excellent 1er semestre, tant en chiffre d'affaires qu'en résultats, Mersen poursuit sa dynamique de croissance au 3ème trimestre sur une base de comparaison très élevée, affichant un chiffre d'affaires record pour les 9 premiers mois de l'année à 910 millions d'euros. Cette dynamique est tout particulièrement portée par l'Amérique du Nord et l'Europe, notamment par le marché des semi-conducteurs. Notre excellente performance sur les neuf premiers mois nous rend confiants pour la fin de l'année, permettant à Mersen de confirmer ses prévisions annuelles précédemment communiquées et de resserrer la fourchette pour la croissance organique des ventes et les investissements industriels", commente Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.