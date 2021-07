Mersen : +7% !

(Boursier.com) — Mersen grimpe de 7% à 33,40 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'année 2021... L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés a revu ainsi à la hausse ses perspectives pour 2021, avec une croissance organique comprise entre 6% et 8% (2% à 6% précédemment) et une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2% et 9,6% du chiffre d'affaires (8% à 8,8% précédemment).

Ces prévisions se fondent sur les tendances du 1er semestre 2021 qui montrent un rebond de l'activité plus rapide qu'attendu en Amérique du Nord et en Europe, en particulier sur les industries de procédés. En outre, la dynamique en Asie se poursuit. Mersen est parvenu à une bonne maîtrise des coûts grâce aux plans de productivité dans un contexte de un mix produit favorable.

"Nous relevons notre scénario en nous plaçant en milieu de fourchette (croissance organique de +7,1% vs +2,1% / MOC 9,4% vs 8,8%) et ajustons ainsi notre ROC de 14% à 85 ME (vs 75 ME)" commente Portzamparc qui conclut : "Notre objectif de cours est légèrement relevé de 30 à 30,5 euros".