Mersen : 2 ME de commande en Crète avec Siemens Energy

Mersen : 2 ME de commande en Crète avec Siemens Energy









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mersen a signé une commande de près de 2 millions d'euros avec Siemens Energy. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Attica-Crète, visant à renforcer la capacité électrique en Crète en s'appuyant sur la technologie HVDC1 et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables.

Mersen fournira 12.000 refroidisseurs destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans les stations de conversion haute tension de technologie HVDC fournies par Siemens Energy et assurant

l'interconnexion entre les réseaux électriques entre la Grèce continentale et la Crète. Les refroidisseurs Mersen conçus sur mesure en collaboration avec le bureau d'étude de Siemens Energy ont été retenus pour répondre aux exigences de fiabilité sans faille requises par ces équipements de haute technologie, utilisés dans des environnements et des conditions particulièrement exigeants. Cela est notamment rendu possible par la technologie unique de brasage sous vide du groupe Mersen.

Les livraisons sont prévues entre 2021 et 2022.