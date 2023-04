Mersen : 18% de croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2023 de 302 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires publié est en croissance de plus de 18 % par rapport au premier trimestre 2022. Les effets de change se neutralisent, notamment avec l'appréciation du dollar US et la dépréciation du Renminbi chinois.

Environ 5 % de cette croissance est liée à des augmentations de prix.

Le Groupe est confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour

l'année 2023 :

- une croissance organique entre 5 % et 10 % du chiffre d'affaires ;

- une marge opérationnelle courante entre 10,5 % et 11 % du chiffre d'affaires, en tenant compte des impacts de la plus forte charge d'amortissements et du renforcement des équipes dédiées au véhicule électrique.