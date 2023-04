Merck s'offre Prometheus Biosciences pour 10,8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire américain, a annoncé hier dimanche le rachat programmé de Prometheus Biosciences pour environ 10,8 milliards de dollars, ce qui représente une percée sur le marché lucratif des traitements contre les maladies immunitaires. Merck a indiqué qu'il acquerrait Prometheus à 200 dollars par action, une prime d'environ 75% par rapport à la clôture des actions vendredi sur le Nasdaq. Merck récupèrera ainsi un traitement expérimental prometteur de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn et renforcera sa présence dans le domaine de l'immunologie. Selon les termes de l'accord d'acquisition, Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, acquerra toutes les actions en circulation de Prometheus. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Prometheus Biosciences. La clôture de la transaction proposée sera soumise à certaines conditions, notamment l'expiration de la période d'attente en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et d'autres conditions habituelles. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.