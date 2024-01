Merck s'offre Harpoon, et la prime est énorme

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire pharmaceutique américain, a confirmé l'acquisition de la 'biotech' Harpoon Therapeutics pour 23$ par action, soit près de 700 millions de dollars au total. Harpoon est un groupe d'immuno-oncologie. L'offre de Merck présente une prime de 118% sur les cours de clôture de vendredi, Harpoon étant coté sur le Nasdaq. L'acquisition comprend HPN328, un traitement DLL3 expérimental ciblant l'activateur de lymphocytes T en cours d'évaluation chez certains patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules et de tumeurs neuroendocrines. "Chez Merck, nous continuons d'améliorer notre portefeuille de produits en oncologie grâce à des acquisitions stratégiques qui complètent notre portefeuille actuel et font progresser la science révolutionnaire pour aider à répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer dans le monde entier", a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories. "Nous sommes impatients de poursuivre l'évaluation du HPN328 dans des combinaisons innovantes avec d'autres candidats en pipeline". Le titre Harpoon s'envole de plus de 110% à Wall Street.