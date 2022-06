Merck : retour des rumeurs sur Seagen

(Boursier.com) — Merck poursuivrait sur la voie d'une acquisition de Seagen, croient savoir des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. Les discussions auraient même accéléré avant une réunion programmée entre les deux compagnies. La société pharmaceutique américaine négocierait donc un possible rachat de la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer. Selon les informations précédemment fournies par le WSJ, les deux sociétés sont conscientes d'un risque d'un blocage de leur mariage par les autorités de la concurrence. Avec Seagen, Merck renforcerait son portefeuille de médicaments anticancéreux, actuellement dominé par son blockbuster Keytruda. Seagen développe des thérapies ciblées, dont l'objectif est de viser les cellules cancéreuses avec plus de précision et de réduire les effets secondaires, et travaille aussi sur des traitements ciblant les tumeurs solides et les cancers hématologiques.

En 2021, la biotech américaine a dégagé un chiffre d'affaires total de 1,6 milliard de dollars, mais a affiché une perte nette de 674,47 millions de dollars, contre un profit de 613,6 M$ en 2020. La perte incluait l'impact d'un paiement de 200 M$ à la biotech chinoise RemeGen, pour le droits de distribution exclusive par Seagen d'un traitement des tumeurs cancéreuses (le disitamab vedotin), dans le monde hors Chine.

Seagen pèse plus de 32 milliards de dollars à Wall Street, alors que Merck capitalise 233 milliards de dollars.