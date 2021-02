Merck : résultats décevants et départ du DG

(Boursier.com) — Merck & Co a publié pour son quatrième trimestre des comptes inférieurs aux attentes et annoncé par ailleurs le départ, programmé pour le mois de juin, de son directeur général Ken Frazier. Les ventes mondiales trimestrielles se sont établies à 12,5 milliards de dollars, en augmentation de 5%. La perte GAAP par action est ressortie à 83 cents avec les charges d'acquisitions et les dépréciations. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,32$. Le consensus était de 1,38$ de bpa ajusté pour 12,7 milliards de revenus trimestriels.

Sur l'exercice, les ventes mondiales ont totalisé 48 milliards de dollars, en hausse de 2%, avec surtout une progression de 30% de Keytruda à 14,4 milliards et une hausse de 6% des recettes de Bridion à 1,2 milliard. Les ventes mondiales du segment de santé animale pour l'année 2020 ont progressé de 7% à 4,7 milliards.

Pour l'exercice 2021, le laboratoire américain anticipe des ventes mondiales allant de 51,8 à 53,8 milliards, un bpa GAAP allant de 5,52 à 5,72$, et un bpa ajusté situé entre 6,48 et 6,68$.