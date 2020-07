Merck renforce ses capacités de bioprocessing avec l'acquisition de RESOLUTION Spectra Systems

Crédit photo © Merck KGaA

(Boursier.com) — Merck a annoncé aujourd'hui l'évolution de son offre pour les bioprocédés avec l'acquisition de RESOLUTION Spectra Systems, un leader en spectroscopie optique avancée, fournissant des solutions pour le contrôle Raman des bioprocédés, basé en France. La société propose une solution d'analyse multivariée par spectroscopie Raman prête à être intégrée en production. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

"Cette acquisition soutient notre vision qui consiste à permettre des procédés intensifiés, connectés et continus", déclare Andrew Bulpin, Dirigeant de Process Solutions, Life Science, chez Merck. "La technologie Raman, couplée à un logiciel pour analyser et gérer les données générées, nous permet de proposer des solutions uniques et intégrées pour aider nos clients à optimiser leurs bioprocédés.

Christophe Bonneville, cofondateur de RESOLUTION Spectra Systems, ajoute : "Cette acquisition valide notre stratégie commune de promouvoir la mise en oeuvre d'une technologie analytique des procédés comme élément essentiel de la digitalisation de l'industrie biopharmaceutique."