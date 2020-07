Merck rehausse ses prévisions

(Boursier.com) — Merck, le laboratoire pharmaceutique américain, a délivré un second trimestre supérieur aux attentes et rehaussé ses prévisions 2020 de profits et de ventes. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté de 3 milliards de dollars soit 1,37$ par titre, contre 2,67 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 1,06$. Les revenus ont totalisé 10,9 milliards de dollars, en repli de 8%, contre 10,4 milliards de consensus. Kenneth Frazier, CEO, estime que Merck a poursuivi sa bonne exécution malgré l'impact de la crise Covid-19. Le groupe anticipe désormais un bpa ajusté annuel allant de 5,63 à 5,78$, pour des revenus logés entre 47,2 et 48,7 milliards de dollars.