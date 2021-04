Merck recule après un premier trimestre décevant

(Boursier.com) — Merck rate le consensus. Le groupe pharmaceutique a enregistré une légère érosion de ses profits au premier trimestre en raison de la diminution médicale des consultations avec la pandémie de COVID-19. Sur la période, la firme a réalisé un bpa ajusté de 1,4$ contre 1,50$ un an plus tôt et 1,62$ attendu par les analystes. Les revenus sont restés quasi stables à 12,08 Mds$, également inférieurs aux 12,57 Mds$ estimés par le marché.

Le management table toujours sur un bpa annuel compris entre 6,48$ et 6,68$ pour des ventes allant de 51,8 à 53,8 Mds$. Il estime que la pandémie aura un impact net sur ses revenus d'environ 3% mais s'attend toujours à réaliser une croissance comprise entre 8 et 12%.

Le titre abandonne plus de 2% en pré-séance.