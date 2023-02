Merck : perspectives décevantes

(Boursier.com) — Merck fléchit avant bourse à Wall Street, alors que le géant pharmaceutique américain vient de dévoiler un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, mais une guidance jugée trop faible. Le bénéfice net est tombé à 3,02 milliards de dollars, ou 1,18$ par action, sur le trimestre clos, contre 3,76 milliards de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,62$, contre un consensus FactSet de 1,53$. Les ventes ont augmenté de 2% à 13,8 milliards de dollars, au-dessus du consensus qui était de 3,66 milliards. Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 1% à 12,2 milliards, alors que les revenus de la santé animale ont régressé de 2% à 1,2 milliard. Parmi les médicaments les plus vendus de Merck, les ventes de Keytruda pour le traitement du cancer ont bondi de 19% à 5,45 milliards, mais ont raté le consensus. Les ventes du vaccin contre le VPH Gardasil ont chuté de 4% à 1,47 milliard. Pour 2023, Merck prévoit un bpa ajusté de 6,80$ à 6,95$, en dessous du consensus FactSet actuel de 7,33$. Les revenus sont attendus entre 57,2 et 58,7 milliards.