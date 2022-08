Merck : les discussions en vue d'un rachat de Seagen au point mort ?

(Boursier.com) — Les pourparlers d'acquisition de l'Américain Merck avec son compatriote Seagen seraient au point mort, du fait d'un désaccord sur le prix, indique Bloomberg. Les personnes proches du dossier citées par l'agence disent que même si les discussions pourraient encore reprendre, Merck et Seagen n'ont pas été en mesure de s'entendre sur un prix jusqu'à présent. Le mois dernier, le Wall Street Journal évoquait des négociations autour d'un prix potentiel de plus de 200$ par action Seagen. Le géant pharmaceutique américain étudie depuis un certain temps déjà le rachat de la firme biotechnologique. Seagen pèse actuellement 30 milliards de dollars à Wall Street, contre 228 milliards de dollars pour Merck & Co. Le journal ajoutait alors que des difficultés pourraient aussi être rencontrées face aux régulateurs.