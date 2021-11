Merck : le Royaume-Uni autorise le traitement oral molnupiravir contre le Covid-19

(Boursier.com) — L 'agence britannique des médicaments a autorisé le traitement par voie orale de Merck contre le Covid-19, une première dans le monde. Les demandes pour le molnupiravir sont toujours en cours d'examen par d'autres autorités réglementaires, notamment la Food and Drug Administration aux États-Unis et l'Agence européenne des médicaments. "La première autorisation mondiale du molnupiravir est une réalisation majeure dans le cadre de l'héritage singulier de Merck qui consiste à proposer des médicaments et des vaccins révolutionnaires pour relever les plus grands défis sanitaires du monde ", a déclaré Robert M.Davis, PDG du géant américain.