Merck : la France annule sa commande en pilules Covid-19, préférant Pfizer

(Boursier.com) — La France a annulé sans frais sa commande pour le traitement antiviral de l'Américain Merck pour les patients à haut risque de présenter une forme grave de Covid-19, du fait de résultats décevants du traitement. Le gouvernement espère recevoir plutôt le traitement de Pfizer d'ici fin janvier, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le mois dernier, Merck avait dévoilé des données décevantes sur ce traitement. "Les derniers résultats des études ne sont pas bons. Donc on a annulé la commande, ça ne nous a rien coûté", a affirmé Olivier Véran sur BFM TV. Début décembre, la Haute Autorité de santé (HAS) avait refusé d'autoriser l'accès précoce au traitement développé par Merck en traitement curatif des formes légères et modérées du covid chez les adultes ayant un test de diagnostic positif et présentant au moins un facteur de risque de développer une forme grave. En octobre, Olivier Véran avait précisé que la France avait pré-commandé 50.000 doses...

Le traitement développé par Pfizer a quant à lui montré en phase d'essai une forte efficacité, limitant significativement les risques d'hospitalisation et de décès chez les patients à haut risque. Olivier Véran espère disposer du traitement à partir de fin janvier.