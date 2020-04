Merck fait mieux que prévu au 1er trimestre

(Boursier.com) — Merck, le laboratoire du New Jersey, a annoncé pour le premier trimestre des profits et ventes supérieurs aux attentes. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 11% à 12,06 milliards de dollars, contre un consensus de marché de 11,48 milliards mesuré par FactSet. Le bénéfice net a atteint 3,22 milliards de dollars soit 1,26$ par action, contre 3,18 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,50$, contre 1,22$ un an plus tôt et 1,34$ de consensus. La compagnie estime que l'impact du coronavirus n'est pas matériel sur le trimestre, mais juge en revanche que l'impact sur les revenus de l'exercice pourrait se chiffrer à 2,1 milliards de dollars, dont 1,7 milliard dans les activités pharmaceutiques et 400 millions dans la santé animale. Le groupe réduit par conséquent sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 5,17 et 5,37$, contre 5,59$ de consensus. Les revenus annuels sont anticipés entre 46,1 et 48,1 milliards de dollars, contre 48,8 milliards de consensus.