Merck fait mieux que prévu à Wall Street

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire américain, a affiché des ventes du deuxième trimestre meilleures que prévu et rehaussé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande pour ses deux produits les plus vendus, Keytruda et le vaccin HPV Gardasil. Les ventes du trimestre se sont élevées à 15 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de dollars il y a un an, ce malgré une forte baisse de la demande pour le Lagevrio. Le consensus était de 14,4 milliards de dollars. Les ventes de Keytruda sur le trimestre ont été de 6,3 milliards de dollars, en croissance de 19% et supérieures aux attentes, alors que les ventes de Gardasil ont bondi de 47% à 2,5 milliards de dollars, également bien au-dessus des anticipations. L'utilisation de Gardasil en Chine a été le principal moteur de croissance du vaccin. L'anticancéreux Keytruda a fait l'objet d'une forte demande aux États-Unis et dans le monde. Les ventes de Lagevrio ont plongé à 200 millions de dollars au cours du trimestre, contre 1,2 milliard de dollars un an plus tôt, la demande de thérapies COVID s'étant dissipée.

Merck a enregistré une perte ajustée de 5,2 milliards de dollars, ou 2,06 dollars par action, en raison d'une charge de 10,2 milliards de dollars liée à son acquisition de Prometheus Biosciences. Un an avant, la société avait affiché un bénéfice de 4,7 milliards de dollars. Le groupe a déboursé près de 11 milliards de dollars en cash pour Prometheus, ajoutant un traitement expérimental prometteur pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Merck s'attend désormais à des ventes annuelles de 58,6 à 59,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 57,7 à 58,9 milliards de dollars. Le bpa est anticipé entre 2,95 et 3,05$ par action.