Merck fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Merck a annoncé pour son troisième trimestre des revenus de 12,6 milliards de dollars, en croissance de 1%, contre environ 12,2 milliards de consensus. Hors impact des effets de change, la croissance a été de 2%. Les ventes de Keytruda ont augmenté de 21% à 3,7 milliards de dollars. Le bénéfice GAAP par titre a représenté 1,16$, alors que le bénéfice ajusté par action a très largement dépassé les attentes à 1,74$. Le groupe resserre et relève sa guidance 2020 de revenus, entre 47,6 et 48,6 milliards de dollars. En revanche, le groupe resserre et abaisse sa guidance de bpa GAAP annuel entre 4,55 et 4,65$. Enfin, Merck resserre et rehausse sa fourchette indicative de bpa ajusté entre 5,91 et 6,01$.