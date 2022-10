Merck dope ses prévisions

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire américain, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 3,25 milliards de dollars soit 1,28$ par titre, contre 4,57 milliards de dollars et 1,8$ par action un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 1,85$, contre 1,78$ un an plus tôt et 1,72$ de consensus FactSet. Les revenus du trimestre ont augmenté de 14% en glissement annuel à 15 milliards de dollars. Sur les opérations poursuivies, le groupe relève et resserre sa guidance annuelle de revenus mondiaux entre 58,5 et 59 milliards de dollars, soit une croissance attendue de 20 à 21%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 7,32 et 7,37$ sur l'exercice, soit ici encore, une guidance rehaussée et resserrée - comprenant un impact négatif de 4% des effets de change.