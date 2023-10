Merck dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire américain, a fait état de revenus et profits du troisième trimestre supérieurs aux attentes de marché, avec notamment une bonne surprise concernant son traitement covid au Japon. Le groupe a réalisé sur le trimestre des revenus de 15,96 milliards de dollars (+7%), contre 14,96 milliards de dollars un an plus tôt et 15,3 milliards de consensus. Le bénéfice est ressorti à 5,43 milliards de dollars, 2,13$ par action, hors éléments, contre un consensus de 1,95$. Le bénéfice net consolidé a été de 4,75 milliards de dollars contre 3,25 milliards un an plus tôt. Les ventes de Keytruda, son produit d'immunothérapie anticancéreuse, ont grimpé de 17% à 6,34 milliards de dollars. Les revenus de Gardasil, vaccin destiné à prévenir les cancers causés par le virus du papillome humain, se sont appréciés de 13% à 2,59 milliards. Enfin, les revenus de la pilule antivirale covid Lagevrio (molnupiravir) se sont envolés de 47% à 640 millions de dollars, cinq fois plus que prévu. Merck a d'ailleurs rehaussé ses prévisions de ventes de Lagevrio à 1,3 milliard de dollars pour l'année.

Le laboratoire américain table désormais sur des ventes annuelles 2023 allant de 59,7 à 60,2 milliards de dollars, soit une révision en hausse de la guidance.