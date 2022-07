Merck dépasse les attentes

(Boursier.com) — Merck , le laboratoire pharmaceutique américain, a dépassé les attentes de marché pour le deuxième trimestre, avec de solides ventes de ses blockbusters Keytruda et Gardasil. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,87$, supérieur au consensus de marché qui était de 1,7$. Le bénéfice net a été de 4,74 milliards de dollars, contre 1,55 milliard sur la période correspondante, l'an dernier. Keytruda a dominé le trimestre. Le blockbuster du cancer a généré 5,3 milliards de dollars de recettes, contre 4,9 milliards de consensus. Les revenus trimestriels totaux ont ainsi grimpé de 28% à 14,6 milliards de dollars. Merck relève sa guidance annuelle de revenus entre 57,5 et 58,5 milliards de dollars. Le bénéfice annuel par action est désormais attendu entre 7,25 et 7,35$.