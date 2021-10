Merck & Co : un troisième trimestre robuste

(Boursier.com) — Merck & Co avance de 2% avant-bourse à Wall Street, soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels. Le géant pharmaceutique, qui bénéficie d'une forte demande pour son traitement phare contre le cancer, Keytruda, et d'une reprise des ventes de ses vaccins non-COVID-19, s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 5,65 et 5,70 dollars par action, contre 5,47 à 5,57$ précédemment.

Cette prévision ne comprend pas la contribution potentielle du molnupiravir, le traitement expérimental de Merck contre le Covid-19, qui selon les résultats provisoires d'un essai clinique réduit d'environ 50% la probabilité d'une hospitalisation ou d'un décès chez les patients présentant un risque élevé de développer la maladie. Le chiffre d'affaires 2021 est attendu entre 47,4 et 47,9 Mds$, en croissance de 14 à 15%.

La firme a enregistré un bénéfice net de 4,57 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 1,81 dollar par action, contre 2,94 Mds$ ou un bpa de 1,16$ un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort à 1,75$, contre 1,55$ de consensus. Les ventes de Gardasil, traitement préventif contre les cancers causés par le virus du papillome humain, ont augmenté de presque 68% à 1,99 Md$ tandis que celles de Keytruda ont bondi de 22% à 4,53 Mds$. Les revenus globaux ont atteint 13,15 Mds$ contre 12,32 Mds$ de consensus.