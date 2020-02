Merck & Co : résultats et scission d'activité au programme

(Boursier.com) — Merck & Co perd du terrain avant-bourse après une publication trimestrielle mitigée. Le groupe a enregistré sur les trois mois clos fin décembre un profit net de 2,36 milliards de dollars ou 92 cents par titre contre un profit de 2,75 Mds$ ou 69 cents par action un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 1,16$, là où le consensus était positionné à 1,15$. Les revenus ont progressé de 8% à 11,87 Mds$ contre 12 Mds$ attendus par le marché.

Sur l'exercice en cours, le management vise un bpa compris entre 5,62 et 5,77$ pour des revenus allant de 48,8 à 50,3 Mds$. Des prévisions globalement en ligne avec le consensus.

Le géant pharmaceutique a par ailleurs fait part de son intention de scinder ses activités de santé féminine, de biosimilaires et de produits anciens au sein d'une nouvelle société cotée pour se concentrer sur l'oncologie, les vaccins, les produits hospitaliers et la santé animale.