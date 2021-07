Mercialys vise un FFO par action au moins stable en 2021

Mercialys vise un FFO par action au moins stable en 2021









(Boursier.com) — Le 1er semestre 2021 est demeuré largement marqué par les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, impactant l'activité des centres commerciaux de Mercialys du fait des mesures imposées par les pouvoirs publics dans la lutte contre l'épidémie. Ces mesures ont été plus dures pour les centres commerciaux que celles prises lors du 1er confinement en 2020. Mercialys avait déterminé une enveloppe d'aides maximum de 13,5 ME afin de soutenir ses locataires face aux impacts économiques du 1er confinement de 2020 (15 mars-11 mai). 9,4 ME avaient donné lieu à des accords aboutis à fin 2020, les 4,1 ME restants correspondant à des négociations non finalisées à fin d'année.

Les effets de la crise sanitaire s'étant étendus à 2021, ils ont eu pour corollaire un ralentissement de la normalisation du taux de recouvrement au titre de l'exercice 2020. Mercialys a poursuivi au 1er semestre 2021 les négociations avec ses enseignes et ses actions de recouvrement concernant les loyers et charges quittancés en 2020, entraînant le paiement par les enseignes de 4,1 ME au titre des loyers et charges des 2e et 3e trimestre 2020. La régularisation de ces arriérés a permis la génération d'un produit lié à des reprises de provisions pour dépréciation de créances douteuses sur la provision exceptionnelle de 13,2 ME enregistrée à fin décembre 2020, à hauteur de 3,7 ME dans les comptes à fin juin 2021. Ce montant vient s'ajouter aux impacts comptables précédemment décrits, ramenant le montant résiduel de la provision exceptionnelle à 7,8 MEUR dans les comptes à fin juin 2021.

Les revenus locatifs s'établissent à 84,7 ME, en baisse de -8% par rapport au 1er semestre 2020, reflétant le recul des loyers facturés et la légère baisse des droits d'entrée et indemnités de déspécialisation. Les loyers nets baissent de -1,9% à 84 ME.

L'EBITDA ressort à 76,3 ME, en recul de -2,3% par rapport au 30 juin 2020. La marge d'EBITDA ressort à 90,1% (74,8% au 31 décembre 2020 et 84,9% au 30 juin 2020).

Le résultat des opérations (FFO) est en baisse de -11,6% par rapport au 30 juin 2020 à 55,7 ME, soit 0,60 euro par action

La valeur du patrimoine de Mercialys s'établit à 3 185,6 ME, droits inclus, en baisse de -2,2% sur 6 mois et de -9,6% sur 12 mois. A périmètre constant, elle recule de -2,2% sur 6 mois et de -4,5% sur 12 mois. L'actif net réévalué EPRA NDV (Net Disposal Value) est en baisse de -6,8% sur 6 mois et de -13,7% sur 12 mois. Il s'établit à 1,608 MdE à fin juin 2021 (1,823,3 MdE à fin juin 2020). Par action il s'élève à 17,17 euros.

La structure financière de Mercialys est saine, avec un ratio de LTV hors droits s'établissant à 38,3% au 30 juin 2021 (41,1% au 30 juin 2020) et un ratio de LTV droits inclus ressortant à 36% à la même date (38,6% au 30 juin 2020). La société a conservé un profil financier très équilibré malgré les effets de la crise économique et sanitaire qui se sont manifestés par une pression sur le recouvrement des loyers au titre de 2020 et du 1er semestre 2021.

La maturité moyenne de la dette tirée ressort à 3,6 ans à fin juin 2021 (3,2 ans à fin juin 2020).

Perspectives 2021

A fin juin 2021, le portefeuille de projets de Mercialys s'établit à 474,6 ME à l'horizon 2027, soit un potentiel de loyers additionnels de 32,1 ME, pour un taux de rendement moyen cible de 7%.

Des incertitudes demeurent néanmoins sur les prochains mois du fait, à la fois d'évolution de la situation sanitaire, mais également de la potentielle mise en application dans les centres commerciaux du "pass sanitaire".

Dans ce contexte, la Société anticipe, hors impacts d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, en ce compris les impacts des éventuelles mesures associées au "pass sanitaire" (baisse de la fréquentation, fragilisation complémentaire des enseignes, baisse probable des loyers variables et de la contribution du Commerce Ephémère, et hausse des charges d'exploitation additionnelles), un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable en 2021 vs. 2020.