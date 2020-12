Mercialys : un taux de certification environnementale de 77%

(Boursier.com) — Mercialys , engagée depuis 2014 dans une démarche d'amélioration continue de la performance environnementale de ses actifs, démontre sa capacité à décliner une politique environnementale actif par actif...

Mercialys vient en effet de franchir une nouvelle étape marquante dans le cadre de la certification environnementale de son patrimoine, dont le taux de certification ressort désormais à 77% en valeur (68% en 2019). Mercialys vient d'obtenir pour la première fois la certification 'BREEAM In-Use' du centre commercial La Galerie - Espace Monthieu situé à Saint-Etienne, à un très haut niveau. Le site atteint d'ailleurs un score de 68,6% concernant sa qualité intrinsèque ('Very Good') et 77,6% au titre de sa gestion environnementale ('Excellent').

Par ailleurs, Mercialys a renouvelé les certifications de 8 de ses actifs à un niveau supérieur à celui précédemment obtenu, preuve de l'amélioration continue de ses performances opérationnelles. L'intégralité de ces actifs renouvelés est désormais certifiée au niveau 'Excellent' sur l'axe de la gestion de l'actif, dont l'échelle de notation est rappelée ci-contre. Enfin, 2 centres commerciaux situés à Angoulême et Paris, détenus conjointement par Mercialys et Amundi Immobilier à travers la SCI AMR, obtiennent pour la première fois la certification 'BREEAM In-Use' grâce à des scores atteignant jusqu'à 74%. Mercialys, qui dispose des mandats d'assistance générale à la gestion patrimoniale, de commercialisation et d'animation de ces centres, a accompagné leur certification en apportant, dans une logique de progrès collectif, son expertise dans le déploiement de démarches environnementales ambitieuses et adaptées aux enjeux spécifiques de chaque site.

Ces succès font partie intégrante de la politique d'adaptabilité et de résilience des actifs détenus et gérés par Mercialys, telle que définie dans le cadre de sa stratégie RSE MERY'21.